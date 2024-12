Live TMW Milan, Abraham: "Sentirò Bove appena possibile. Voglio segnare ancora"

Tammy Abraham, attaccante rossonero, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Sassuolo, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e vinta per 6-1 dal Milan.

Segui le dichiarazioni di Abraham con il live testuale su TMW.

Quattro gol stagionali: migliora la tua condizione.

"Sono molto contento per la vittoria, aiutare la squadra con i miei gol e i miei assist. Dobbiamo continuare così".

Come consideri la partita con l'Atalanta?

"Sappiamo che loro sono una buona squadra ma adesso dobbiamo recuperare e fare una grande partita. Dobbiamo essere pronti"

Ti trovi bene con Leao?

"Certamente, io e Rafa abbiamo una connessione e la alleniamo ogni giorno, migliora di giorno in giorno e abbiamo una bella chimica tra di noi"

Hai sentito Bove?

"Abbiamo visto tutti della brutta notizia ma sta bene grazie a Dio. Mi metterò in contatto con lui non appena possibile e spero di rivederlo in campo presto. Pregherò per lui"

Sull'importanza di rimanere al Milan.

"Vuoi sempre segnare gol, ne ho segnati tanti e voglio segnarne tanti altri con questa fantastica squadra. Voglio aiutare la squadra. Non credo che nessuno abbia visto il vero me, devo ancora arrivare e mostrarmi al mondo"