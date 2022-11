Milan, Aouar per giugno: il centrocampista può arrivare dal Lione a parametro zero

vedi letture

Il Corriere dello Sport riporta l'interesse del Milan per il centrocampista classe 1998 del Lione, Houssem Aouar. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 con l'Olympique e non sembra intenzionato a rinnovare l'accordo. Il Milan è alla finestra nel caso si realizzasse un'opportunità di portarlo a Milano a parametro zero.