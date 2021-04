Milan, avanti con il rinnovo di Calhanoglu: alcuni club di Premier in pressing

Il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora in bilico. Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrocampista sta ancora discutendo il rinnovo con il Milan ma ci sono vari interessamenti su di lui che potrebbero cambiare la carte in tavola. Alcuni club di Premier League sono sul turco, mentre dalla Juventus non sembra esserci la volontà di offrire un contratto in linea con le richieste del trequartista.