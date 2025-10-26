Milan, buone notizie verso l'Atalanta: Loftus-Cheek è tornato a disposizione
Milan di nuovo in campo agli ordini di Massimiliano Allegri nella giornata di oggi, col gruppo rossonero che a Milanello sta già preparando la prossima sfida di campionato contro l'Atalanta in programma martedì sera alle 20.45.
La buona notizia per il tecnico livornese riguarda il rientro in gruppo di Ruben Loftus-Cheek, con centrocampista inglese che ha così smaltito l'affaticamento accusato nella rifinitura prima della Fiorentina che lo ha costretto a saltare la gara coi viola e quella col Pisa di venerdì. Con l'Atalanta, l'ex Chelsea ci sarà. Discorso diverso per Pervis Estupinan: l'esterno ex Brighton anche oggi ha svolto una seduta personalizzata, improbabile quindi un suo recupero per il big match contro la Dea.
