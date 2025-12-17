Rinnovo Maignan? Costacurta fa notare: "Il Milan non deve fare pazzie, si può sostituire"

Continua a tenere banco il tema del rinnovo di contratto di Mike Maignan in casa del Milan. L'estremo difensore rossonero alla vigilia della sfida contro il Napoli in Supercoppa Italiana ha rassicurato sul fatto che non si voglia far distrarre, pur sottolineando come non sia il momento di parlare del suo futuro.

Dagli studi di Sky Sport l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato di lui: "Un leader importante, ma nessuno è indispensabile in questo Milan. Non penso che il club debba fare pazzie, mi riferisco a cifre che possano creare tensioni dentro allo spogliatoio. Maignan è un ottimo portiere, credo si possa trovare un altro leader ed un altro buon portiere. Io penso che alla fine ci debba essere lo spirito per la maglia più che per i giocatori".

Parlando poi delle difficoltà avute nelle gare recenti da Napoli e Milan, Costacurta ha spiegato: "Credo che ci sia la sensazione che qualcosa non funzioni. Per il Milan una cosa che ha creato un problema. Come diceva una signora, un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, tre diventano una prova. Contro avversari che si difendono bassi, vanno in difficoltà.

Il Napoli fa vedere che quando perde, perde male. Le ultime contro Udinese, Benfica, ma anche contro il Bologna e il PSV sono sconfitte dove la squadra non ha praticamente reagito. Le due squadre (Milan e Napoli) non sono nel loro periodo migliore e hanno questo problema da risolvere, secondo me".