Milan, buoni rapporti con Real e prezzo accessibile: ecco perchè può decollare l'idea Isco

Che la terza volta sia quella buona? Non è la prima volta che Isco viene accostato al Milan. Come accaduto nel 2014 e nel 2018 il fantasista spagnolo è tornato nelle orbite del club rossonero che lo vorrebbero come 10 della formazione di Stefano Pioli. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le condizioni sarebbero cambiate rispetto a tre e sette anni fa. Infatti, si legge sul quotidiano, il prezzo ora sarebbe fattibile con la valutazione che si aggirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. I buoni rapporti fra i club, in trattativa anche per Brahim Diaz, poi potrebbero fare il resto.