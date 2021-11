Milan, cessioni a gennaio: Conti piace alla Sampdoria se dovesse partire Bereszynski

Operazione sfoltimento dell'organico per il Milan. In caso di mancata qualificazione alla seconda parte delle coppe europee, i rossoneri potrebbero cedere alcuni elementi. Chi potrebbe partire nel mercato di gennaio è Andrea Conti, che non è stato inserito all'interno della lista Champions. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il difensore piacerebbe alla Sampdoria qualora dovesse privarsi di Bereszynski.