Milan, con la Champions sarà caccia a un co-titolare in attacco. Idea Icardi in prestito

Due i nomi più suggestivi per l'attacco del Milan che, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, si fionderà sul mercato alla ricerca di un centravanti da affiancare a Zlatan Ibrahimovic.

Il profilo più plausibile, ad oggi, è Gianluca Scamacca, proprietà Sassuolo ma in prestito al Genoa in questa stagione. Però il Milan - scrive il 'Corriere della Sera' - è in contatto anche per due profili più importanti. Il primo è il centravanti classe 2000 della Fiorentina Dusan Vlahovic, il secondo è il centravanti in uscita dal Paris Saint-Germain Mauro Icardi. L'operazione legata al centravanti do Rosario - si legge - sarà però possibile solo se il PSG nelle prossime settimane aprirà a un prestito.