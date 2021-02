Milan, Dalot e la difficile missione per essere confermato: ogni ipotesi resta aperta

Guadagnarsi la conferma nel Milan di Theo Hernandez e di Calabria, non è un obiettivo facile per Dalot, calciatore di proprietà del Manchester United e acquistato in prestito secco dai rossoneri l'estate scorsa. I dirigenti milanisti hanno lasciato aperta ogni opzione con i Red Devils che avevano acquistato il portoghese tre anni fa per 17 milioni dal Porto su espressa richiesta di Mourinho, ma ne discuteranno solo più avanti. La versatilità dell'estero e la sua abnegazione e professionalità, sono piaciute molto in casa Milan e all'allenatore Pioli, ma i due club riattiveranno i canali di trattativa solo verso la fine della stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.