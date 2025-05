Milan, destino segnato per Maignan: rinnovo congelato, il portiere è sul mercato

vedi letture

Il pressing del direttore sportivo Igli Tare ha prodotto una svolta significativa in casa Milan nelle ultime ore. L'incontro di martedì ha avvicinato sensibilmente Massimiliano Allegri alla panchina rossonera, con un contratto pronto da firmare: un biennale con opzione per il terzo anno, a 5 milioni di euro a stagione. Allegri è sempre stata la prima scelta dell'amministratore delegato Giorgio Furlani e gode di grande stima da parte di Tare. I tentennamenti iniziali sul suo nome sembrano ormai evaporati, anche per scongiurare un possibile inserimento dell'Inter nella corsa al tecnico livornese.

Parallelamente all'accordo con l'allenatore, si è discusso animatamente di come verrà profondamente rinnovata la rosa. Il centrocampista Tijjani Reijnders sembra diretto al Manchester City: è attesa un'offerta non inferiore ai 60 milioni di euro per il suo cartellino. Anche il futuro di Mike Maignan appare segnato, evidenzia Repubblica. Il rinnovo del portiere francese è fermo da mesi e, al momento delle firme, è stato congelato dalla società. Questa situazione ha spazientito Maignan, al punto da valutare l'ipotesi di restare un altro anno per poi liberarsi a parametro zero. Un'eventualità che il Milan non può permettersi, da qui la decisione di metterlo sul mercato. Sul fronte Theo Hernandez, in una situazione contrattuale analoga, la situazione è ancora in alto mare.

Massimiliano Allegri è pienamente consapevole del quadro generale, anzi, in questa stagione non si è perso una partita del Diavolo, quasi come se stesse attendendo una chiamata.