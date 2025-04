Milan, Gabbia: "Mi è piaciuto giocare a 3. Una serata così dà carica, ma alimenta i rimpianti"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-0 contro l'Udinese: "Era l'obiettivo della nostra serata, abbiamo spinto tanto sulle problematiche recenti come l'approccio, che in realtà non è stato un problema solo delle ultime settimane, ma ce lo siamo portato dietro durante tutto l'anno. Abbiamo lavorato tanto in settimana, sono stati tutti ultra disponibili con il mister, penso sia stato un bello spettacolo vedere un bel Milan".

Una serata così le dà più carica o alimenta i suoi rimpianti?

"Un po' entrambe le cose. Sicuramente il valore della nostra rosa non rispecchia la posizione in cui siamo, ma le colpe sono nostre, bisogna assumerci le responsabilità, impegnarci al massimo, metterci la massima dedizione. Sono contento per i miei compagni, per chi ha segnato, godiamoci questa serata. Torniamo a Milanello carichi per la prossima settimana".

Come sta Maignan?

"Mike fortunatamente sta bene, tutti abbiamo chiesto come stesse al dottore, che ci ha tranquillizzato dicendoci che è in ospedale per accertamenti, ma sta bene. È un grande capitano, ha messo la faccia anche in una situazione pericolosa".

La novità della difesa a 3 l'ha messa a suo agio?

"Sì, mi è piaciuto molto giocare così. Il mister è stato bravo, in pochi giorni ci ha spiegato bene quello che vuole, le varie scalate, quando dovevamo essere aggressivi, ha funzionato stasera e ha dato solidità a tutta la squadra. È stata una bella iniziativa".