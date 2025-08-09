Milan, Gabbia: "Modric e Ricci non faranno fatica a integrarsi, siamo felici di averli"

Il difensore del Milan Matteo Gabbia ha parlato a Sky Sport al termine dell'amichevole pareggiata per 1-1 contro il Leeds: “Siamo contenti. La stagione vera non è ancora iniziata, ma la preparazione è stata fatta con molta attenzione, cura dei dettagli e massima disponibilità. L’ambiente a 360 gradi è molto positivo, siamo pronti per iniziare con grande voglia di rivalsa dopo un anno per noi negativo”.

Ti piace questo modo di lavorare di Allegri?

“Non devo dire io quanto è bravo il mister, si sta trovando bene con il gruppo. Ci piace il suo staff ed il modo che hanno di approcciarsi nei nostri confronti: fiducia e serietà fuori e dentro il campo, anche con leggerezza e possibilità di scherzare. Abbiamo la possibilità di fare una bella annata”.

Su Modric e Ricci:

“Sicuramente sono ragazzi che hanno in comune l’intelligenza nei comportamenti e nelle scelte di vita. Persone così non fanno fatica ad integrarsi, ti danno energia, stimoli e voglia di migliorare. Siamo felici di averli con noi, è bello allenarsi con un gruppo così: ora che le partite ufficiali iniziano sta a noi dimostrarlo sul campo”, ha concluso.