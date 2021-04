Milan, Ibra e la presentazione del 2010: "Arrivato dal Barcellona, mi è tornato il sorriso"

Fresco di rinnovo fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic affida a Milan TV i primi pensieri soffermandosi anche sulla sua presentazione a San Siro nel 2010: “Una bella giornata, ero molto carico, volevo già giocare. Sono arrivato dal Barcellona da un momento non positivo, mi è tornato il sorriso in questo momento: ho capito quanto è bello giocare a calcio. Poi con San Siro pieno è una cosa top, e questa ora è una cosa che mi dà fastidio: un anno senza tifosi non è facile. Se ci fossero stati i tifosi quest’anno avremmo avuto qualche punto in più, ti danno adrenalina. Mi dispiace tanto che non ci sono, mi mancano tanto”.