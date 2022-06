Milan, Ibra vuole continuare a giocare ma in futuro lavorerà con la federazione svedese

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic nonostante l'operazione che lo costringerà a restare fuori dal campo verosimilmente fino a gennaio o febbraio del 2023, si sente ancora a tutti gli effetti un calciatore e per questo tratterà la permanenza al Milan con un contratto a gettone. Ma il gigante di Malmoe sta iniziando a pensare anche a ciò che avverrà dopo, una volta appese le scarpette al chiodo: in tal senso, ci sarebbe già un accordo di massima con la federazione svedese per una collaborazione a fine carriera. L'idea è quella di garantirgli un ruolo di rappresentanza per il calcio svedese. Non un vero e proprio ruolo operativo come il team manager, ma una seconda carriera con la maglia della Svezia ma con camicia e pantaloni indosso e non con calzoncini e scarpette.