Milan-Ibrahimovic, quale futuro? Investcorp lo vuole, ma dirà sì solo al ribasso. Gli scenari

Zlatan Ibrahimovic a fine stagione valuterà motivazioni e logorio fisico, per poi definire la propria posizione, ma l’idea è andare avanti. Sempre a fine stagione, nei giorni immediatamente successivi per non perdere troppo tempo, l'attaccante ha già un appuntamento fissato con la dirigenza del Milan. Dall’altra parte del tavolo troverà ancora Maldini e Massara: così anche per Investcorp la prima questione in sospeso sulla squadra riguarderà Ibrahimovic.

Decide Investcorp. Ibrahimovic - sottolinea La Gazzetta dello Sport - nonostante i problemi fisici conserva il suo appeal: sui social posta video che arrivano a cento milioni di fan. Tra gli obiettivi del fondo arabo c’è quello di aumentare ulteriormente i ricavi commerciali, e da qui alzare il livello stesso della squadra: un volto iconico come quello di Ibra può sempre far comodo. E se ritroverà una condizione stabile in modo da allungare di un altro anno la sua carriera da giocatore al Milan, l’affare potrebbe anche farsi.

Cifre più basse. Ovviamente a cifre decisamente più contenute di quelle attuali: Ibrahimovic, in scadenza a giugno, ha uno stipendio da sette milioni annui. Se prolungherà per altri dodici mesi l’ingaggio sarà pari a un terzo. Due milioni circa - conclude La Gazzetta dello Sport - a cui magari aggiungere bonus legati a presenze e risultati. Allo stesso tempo Investcorp vorrà investire nel reparto assicurando al gruppo un grande centravanti.