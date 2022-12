Milan, Ibrahimovic si allena anche a Natale e scherza: "Auguri a voi e alle vostre mogli"

Guantoni, addominali scolpiti e muscoli ben in vista. Il tutto accompagnato da uno speciale augurio di Natale: "Buon Natale a voi e alle vostre mogli". E' questo il post con cui Zlatan Ibrahimovic ha voluto omaggiare, scherzando, tutti i suoi tifosi nel giorno di Natale. Insomma, in attesa di tornare in campo col Milan - l'infortunio lo sta tenendo lontano dai campi dalla fine della scorsa stagione -, Ibra non si ferma nemmeno il 25 dicembre...