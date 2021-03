Milan, il rinnovo di Donnarumma e un nodo che non è l'ingaggio: Raiola punta a un biennale

Dopo 4 anni, il Milan e Gigio Donnarumma si trovano nelle stesse condizioni del 2017. Il giocatore col contratto in scadenza chiede un super ingaggio per restare e i rossoneri stanno provando il tutto e per tutto per trattenerlo. Questa volta il nodo non è solo la richiesta da 10 milioni di euro presentata da Mino Raiola ma anche la volontà del portiere e del suo entoruage di puntare a un prolungamento biennale e non pluriennale come vorrebbero i rossoneri. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.