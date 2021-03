Milan, il riscatto di Tomori da impossibile a necessario: l'inglese ha convinto tutti

Fikayo Tomori ha convinto tutti in casa Milan e giornata dopo giornata è diventato praticamente un titolare inamovibile. E pensare che all'inizio il riscatto fissato a 28 milioni sembrava un modo per non acquistarlo dopo il prestito in rossonero. Ora invece, la sua conferma appare sempre più come un passo necessario visto il suo rendimento che giustifica questo prezzo e che potrebbe spingere presto Maldini e Massara a chiamare il Chelsea per comunicargli la volontà di pagare la cifra pattuita per acquistarne l'intero cartellino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.