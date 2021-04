Milan, il sì alla Superlega arrivato con una clausola: serviva il via libera dell'Uefa

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan aveva deciso di prendere parte ai fondatori della Superlega solo dopo aver inserito una clausola nell'accordo con le altre 11 società voluto in prima persona dal presidente Scaroni: via libera alla partecipazione alla nuova competizione, ma solo nel caso in cui non fosse andata contro il benestare di Fifa e Uefa. Un dettaglio non da poco che potrebbe essere determinante anche nei rapporti con la politica del pallone.