Milan, l'Europa ora vuole Theo Hernandez: aspettare a proporre il rinnovo potrebbe essere pericoloso

Il Milan si coccola Theo Hernandez, che dopo il gol segnato al Belgio con la Francia ha visto la sua fama crescere a dismisura. Il francese ha un contratto ancora lungo con i rossoneri, ma club particolarmente rapaci hanno già messo gli occhi su di lui. Aspettare a proporre un rinnovo potrebbe essere pericoloso. Attualmente l'esterno rossonero ha uno stipendio piuttosto basso: un milione e mezzo di euro e con questa cifra si trova ad essere uno dei meno pagati al Milan. Per il suo cartellino sono stati investiti venti milioni. Adesso ne vale circa 50 ed è chiaro che si tratta di valutazioni che possono oscillare, ma di questi tempi prevenire e far firmare è sempre meglio che lasciare ai giocatori la serena (per loro) scelta di arrivare a scadenza di contratto e accasarsi in club che possono permettersi stipendi più alti.l Milan avrà modo di agire per convincerlo a legarsi con un accordo più lungo, ma deve pensarci per tempo, soprattutto se il rendimento continuerà ad essere questo. Perché l’Europa guarda, e ormai ha riconosciuto il talento. Lo riporta La Gazzetta dello Sport