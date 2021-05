Milan, la pazza idea di Pioli: Mandzukic titolare nel match decisivo con l'Atalanta

Il suo acquisto a gennaio doveva aiutare il Milan ad arrivare tranquillamente tra le prime quattro, ma finora l'ingaggio di Mario Mandzukic, non ha portato i frutti sperati. Il croato però, scrive questa mattina Tuttosport, ha ancora un'occasione per lasciare il segno. Stefano Pioli - si legge - starebbe valutando la possibilità di schierare Mandzukic titolare domenica sera contro l'Atalanta, nel match decisivo del Diavolo per conquistare il pass per la prossima Champions League. Il suo destino è ormai segnato, ma per un giocatore del suo calibro e del suo orgoglio lasciare il Milan con un posto nella massima competizione europea per club sarebbe un bel modo per salutarsi.