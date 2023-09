Milan, Maignan ancora assente: il portiere francese tornerà fra i pali sabato contro la Lazio

Ancora assente Mike Maignan. Il portiere del Milan non è stato convocato da mister Stefano Pioli per la gara di Cagliari a causa di un problema muscolare rimediato nel match contro il Newcastle di Champions League. L'estremo difensore francese ha dovuto anche saltare il match casalingo contro il Verona e non correre rischi ed evitare ricadute che avrebbero potuto portare si è deciso di tenerlo a riposo anche per la gara della Unipol Domus.

Obiettivo Lazio

Un'assenza a scopo precauzionale quella dell'estremo difensore rossonero che presto tornerà a disposizione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Maignan potrebbe tornare a disposizione e titolare nel match di sabato prossimo contro la Lazio.