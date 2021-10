Milan, Messias ancora ko: resterà fuori almeno per un altro mese

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, l'ennesimo infortunio per Junior Messias costringerà il giocatore brasiliano arrivato in estate dal Crotone a stare fuori per un altro mese. Il giocatore, che fino ad ora in rossonero ha disputato solo 16 minuti contro l'Atalanta, ha una lesione al retto femorale della coscia sinistra e sarà molto complesso rivederlo in gruppo prima della prossima sosta per le Nazionali.