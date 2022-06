Milan, nuovi contatti per Messias: si punta a ridurre il riscatto. Ed è fatta per Florenzi

Il Milan sta lavorando per riscattare Junior Messias dal Crotone. Nelle prossime ore - sottolinea Sky Sport - sono previsti nuovi incontri con la società calabrese per accordarsi per una cifra attorno ai 4 milioni di euro. Un altro riscatto ormai andato in porto è quello di Alessandro Florenzi dalla Roma, anche questo si concluderà con uno sconto a favore dei rossoneri. Il Milan, infatti, riscatterà Florenzi per una cifra attorno ai 2,7 milioni. 1,8 milioni in meno rispetto ai 4,5 pattuiti la scorsa stagione.