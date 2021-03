Milan, oggi si saprà del ricorso per Rebic. E per Mandzukic 10 gare decisive

Il Milan ha ripreso ieri gli allenamenti in vista della sfida contro la Sampdoria, in programma il 3 aprile alle 12.30. Ranghi ridotti a causa delle assenze dei giocatori impegnati nelle nazionali, ma al centro sportivo di Milanello si è rivisto Sandro Tonali dopo la squalifica con l’Under 21. Allenamento personalizzato per Leao, Rebic e Mandzukic, e almeno i primi due potrebbero farcela per la gara di sabato prossimo a San Siro. Ma sul croato sarà decisivo il ricorso che il Milan ha depositato settimana corsa per la riduzione della squalifica da due a una giornata. L’attaccante milanista era stato espulso contro il Napoli e i rossoneri oggi sapranno se potranno contare anche su Rebic per la ripresa del campionato. Per Stefano Pioli sarebbe davvero importante avere qualche soluzione in più in attacco e c’è fiducia per la riduzione della squalifica.

Saranno dieci giornate importanti anche per Mario Mandzukic, che dovrà dimostrare tutto il suo valore in queste ultime sfide di campionato. Per il croato solamente cinque apparizioni in rossonero prima dell’infortunio, ma il suo rinnovo contrattuale non è automatico in caso di Champions League del Milan. Il club si è riservato l’opzione del prolungamento di un altro anno a proprio favore, ma non è scontato che venga esercitata l’opzione. L’attaccante ex Juve potrebbe essere l’arma in più per Stefano Pioli in vista dell’ultima parte del torneo, ma soprattutto dovrà essere importante per lui conquistarsi il rinnovo sul campo.