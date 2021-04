Milan, ora testa alla Lazio. Pioli: "Scontri diretti decideranno la corsa Champions"

vedi letture

E' successo che nel calcio ha ragione chi fa un gol di più. Noi in tante situazioni potevamo creare occasioni da gol, ma soprattutto nella ripresa non ci siamo riusciti. Se le partite non le chiudi poi corri dei rischi, soprattutto contro avversari di qualità". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ai microfoni di 'Sky' ha commentato così la sconfitta contro il Sassuolo.

Quanto mancano Hernandez, Bennacer e Ibra? Avete il fiato corto?

"No, non abbiamo il fiato corto. Poi certo non sono contento di non avere tutti a disposizione. Ma oggi la squadra ha corso bene e tanto. E' stata una delle prestazioni delle quali sono stato più soddisfatto. Speravamo in un altro finale, la corsa Champions passerà per gli scontri diretti che abbiamo".

Nel prossimo turno di campionato la squadra di Pioli affronterà la Lazio all'Olimpico.

Clicca QUI per l'intervista completa.