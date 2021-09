Milan, Pellegri verso l'esordio col Venezia: Pioli potrebbe buttarlo nella mischia a gara in corso

Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per i tifosi milanisti per scoprire uno degli acquisti effettuati in estate da Maldini e Massara, ovvero Pietro Pellegri. Il giocatore prelevato dal Monaco, per il momento non è mai stato utilizzato da Pioli, ma oggi, nella gara contro il Venezia e dopo ormai diversi giorni di allenamenti con il resto della squadra, potrebbe essere arrivato il giorno giusto per l'esordio, con ogni probabilità a partita in corso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.