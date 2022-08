Milan, Pioli: "Avevamo il grande desiderio di cominciare bene davanti ai nostri tifosi"

vedi letture

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria ottenuta contro l'Udinese

“Devo dire che abbiamo cercato di complicarci la partita in due situazioni, sui gol presi e sulla gestione della palla che in alcuni momenti doveva essere migliore. Possiamo e dobbiamo giocare meglio, abbiamo giocato da squadra con ritmo per novantacinque minuti. Abbiamo segnato quattro gol e sono tanti, potevamo segnarne altri. Tante cose sono andate bene, altre sono andate meno bene ma avremo la possibilità di lavorare”.

Sulla reazione al pareggio dell'Udinese

“Secondo me abbiamo rallentato al momento di rallentare e verticalizzato un po’ troppo nel secondo tempo. La prima partita si sente, ci sta ancora qualche errore e qualche scelta sbagliata. Secondo me abbiamo giocato una partita per certi momenti molto buoni. Credo che i minuti del primo tempo siano stati di ottimo livello, poi ci siamo un po’ accontentati e abbiamo smesso di guardare avanti e abbiamo smesso di pensare di far male agli avversari e dopo è arrivato il pareggio. Poi siamo stati molto bravi a reagire e a tornare in vantaggio”.

Sulla voglia di iniziare bene a San Siro

“Avevamo un grande desiderio di cominciare bene davanti ai nostri tifosi, ancora una volta ci hanno dato grande entusiasmo e grande energia. Di provare a battere un avversario che non avevamo battuto. Ci sono tante cose positive, ma dovremo risolvere qualche imperfezione perché il livello del campionato è alto. Oggi abbiamo avuto un’altra dimostrazione di quanto sia difficile vincere il campionato italiano”.

Sui gol subiti ad inizio partita

"Il gol preso ad inizio partita è una costante che abbiamo rimarcato anche nell'intervallo, è una situazione che va velocemente interpretata diversamente".