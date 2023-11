Milan, Pioli: "È stata una serata deludente. Adesso con il Newcastle per vincere, poi si vedrà"

L'analisi di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta con il Dortmund. "Persa nei momenti in cui la partita poteva essere indirizzata a nostro favore, abbiamo avuto delle occasioni per andare avanti noi e quando non riesci a segnare arriva il loro gol. L'infortunio di Thiaw ha cambiato i nostri equilibri difensivi, nei momenti in cui dovevamo andare sopra noi i nostri avversari sono stati più bravi e più scaltri. E' stata una serata deludente per noi, ci pesa ma abbiamo il dovere di andare a Newcastle e fare una partita vera e vincere. E' la Champions, abbiamo una piccola possibilità e ce la giocheremo".

Ancora un infortunio, preoccupa?

"Si, è chiaro che si gioca troppo. Quando succedono nello stesso reparto diventa difficile e mantenere gli stessi equilibri".

Cosa vuole dire ai tifosi?

"E' difficile trovare le parole in questo momento, hanno il diritto di essere arrabbiati e delusi".

La percentuale di passaggio del turno?

"Io penso solo a vincere a Newcastle, poi si vedrà".