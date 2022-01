Milan, Pioli: "Tomori out per il derby. Con la Juve abbiamo sbagliate alcune scelte finali"

Il tecnico del Milan Stefano Pioli, ai microfoni di Milan TV, ha commentato lo 0-0 contro la Juventus: “E' mancato il gol. La prova della squadra è stata seria, abbiamo vinto tanti contrasti. Ci è mancato l'ultimo passaggio, anche per colpa del campo. E' un risultato parzialmente positivo perché non è quello che volevamo".

Sulla reazione dopo lo Spezia: "C'è stata assolutamente. Abbiamo giocato contro un avversario pericoloso, ma abbiamo creato tante occasioni potenzialmente pericolose, ma ci è mancato l'ultimo passaggio".

Sulla sosta: "Riposeremo un paio di giorni, poi riprenderemo a lavorare in attesa di capire quando giocheremo il derby. Tomori? Sarà difficile vederlo in campo nel derby".

Sulle occasioni non sfruttate: "Alla squadra non manca il coraggio, manca di fare la scelta giusta al momento giusto. Purtroppo con questo campo, che non deve essere un alibi, dovevamo fare sempre un passaggio in più".

Sulla prestazione: "In alcune transizioni abbiamo sbagliato la scelta finale, a volte abbiamo portato troppo la palla e siamo stati pochi lucidi. Nel secondo tempo non volevamo abbassarci, però è chiaro che non possiamo andare sempre a mille all'ora. La fase difensiva è stata fatta bene. Ora pensiamo alla prossima partita che ci darà molto del nostro futuro".