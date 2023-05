Milan, quattro calciatori con le valigie in vista dell'estate. Anche Ibra verso l'addio

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sono diversi i giocatori rossoneri che lasceranno il Milan in estate: andranno certamente via Ciprian Tatarusanu, Antonio Mirante, Sergiño Dest e Tiémoué Bakayoko, via quasi sicuramente anche Zlatan Ibrahimovic e Vranckx che non verrà riscattato.

Potrebbero poi salutare, oltre a Yacine Adli, anche Ante Rebic, Junior Messias, Divock Origi e Fodé Ballo-Touré.