Milan, Sanches più vicino mentre per Botman i rischi arrivano dalla Premier League

I prossimi 10 giorni diranno molto del futuro milanista di Renato Sanches e Sven Botman. Con il centrocampista c'è l'accordo ma manca quello col Lille che però, a sensazione, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Più complessa la situazione legata all'olandese, visto che la prima offerta presentata al Lille non è stata accettata e che l'interlocutore in questione non è soggetto semplice con cui trattare. Senza considerare il fatto che il rischio di offerte in arrivo dalla Premier League è pressante, con Newcastle e Manchester United che sarebbero pronti a muoversi per soffiare ai rossoneri il talentuoso difensore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.