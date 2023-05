Milan, Scaroni: "Mi piace l'atteggiamento dei tifosi. Pronostico? Io sono ottimista"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato ai microfoni di Sky in vista della stracittadina che vale il ritorno della semifinale di Champions.

Sensazioni?

"Mi è piaciuto molto l'altro derby, anche se non per il risultato. Mi piace il derby per l'atteggiamento amichevole dei tifosi, cosa rara in partite come questa".

E' ottimista?

"Devo essere ottimista per forza, sennò tutto questo mi dà ansia. Abbiamo vinto 4-0 a Napoli, abbiamo Leao e sono ottimista: chissà che il calcio non riservi sorprese".