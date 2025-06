Milan su Jashari, Solitto (esperto di calcio belga): "Simile a Locatelli, ma più completo"

Milan molto attivo sul mercato, avendo già ultimato la cessione di Reijnders al Manchester City ed essendo pronto a regalare diversi colpi in entrata al nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Tra i profili che piacciono ai rossoneri c'è anche Ardon Jashari, centrocampista in forza al Club Brugge. Per conoscere meglio questo giocatore, MilanNews.it ha intervistato l'agente ed esperto del mercato belga Vincenzo Sollitto.

Di seguito le sue parole: "A me piace. Certo, come tutti i giovani e quelli che vengono da campionati minori è una scommessa. Mi piace come mediano, perché è tosto e si sa inserire negli spazi. Sa proteggere la palla, gioca come uomo squadra ed eventualmente può ricoprire il ruolo di regista. Sa segnare e ha un bel sinistro.

35 milioni? La richiesta è alta, non c'è dubbio. Le cose sono due: o il Brugge sta bluffando o ci sono altre offerte. Può essere paragonato al lavoro che fa Locatelli alla Juventus. Ossia un centrocampista che a volte si piazza davanti alla difesa. Un mediano che fa da scudo alla difesa ma all'occorrenza si inserisce in avanti. Paradossalmente è più completo di Locatelli, facendo le debite proporzioni. Perché ricordiamoci che gioca nel campionato belga ed è un giocatore giovane, che si sta evolvendo".