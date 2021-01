Milan, Tatarusanu: "Non è facile non giocare ma ho esperienza e so cosa devo fare"

vedi letture

Ciprian Tatarusanu, stasera titolare in Milan-Torino. Per il rumeno quarta partita da titolare in stagione: "Non è facile non giocare, ma sono un portiere d' esperienza so quello che devo fare e quando ho l'opportunità cerco di dare il massimo per ottenere il massimo risultato".