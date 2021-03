Milan, Vlahovic resta nel mirino del Diavolo. Per Vlasic tutto passa dal futuro di Calhanoglu

Dusan Vlahovic resta nel mirino del Milan per la prossima stagione. L'attaccante della Fiorentina è uno dei profili seguiti da lungo tempo dal rossonero, che non perde di vista neanche Vlasic del Cska Mosca: in questo caso però, molto dipende dalle decisioni che saranno prese su Calhanoglu: il turco si trova bene a Milano e pare deciso a restare in rossonero, però al momento anche il suo rinnovo è in stand by. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.