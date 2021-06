Milan, Ziyech occasione di fine mercato: può arrivare in prestito dal Chelsea

Dopo l’Europeo molte squadre dovranno vendere giocatori in esubero. Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan potrebbe cogliere al volo qualche occasione, come nel caso di Hakim Ziyech del Chelsea. I rapporti tra i due club sono buoni: il trequartista piace molto alla dirigenza rossonera, i costi sono alti ma a fine agosto, se il marocchino dovesse spingere per partire, Maldini e Massara si farebbero trovare pronti per un prestito.