Monza-Juventus, le formazioni ufficiali: Allegri con Chiesa e Vlahovic, Colpani falso nove

Una notte da capolista. La Juventus vuole regalarsi un venerdì sera da prima in classifica in attesa del big match del "Maradona" di domenica sera fra Napoli e Inter. Per farlo però dovrà avere la meglio sul Monza, formazione che occupa la nona piazza e che vorrà dare filo da torcere alla Signora. I bianconeri arrivano dal pareggio di domenica scorsa contro i nerazzurri di Inzaghi all'Allianz Stadium mentre i brianzoli dall'1-1 della Unipol Domus contro il Cagliari.

Le scelte di Palladino

Raffaele Palladino schiera Colpai come falso nove mentre Machin e Ciurria sono i trequartasti. In difesa davanti a Di Gregorio giocano Caldirola, Marì e D'Ambrosio mentre Birindelli e Kyriakopoulos sono gli esterni. Gagliardini e Pessina invece hanno il compito di schermare le azioni bianconere.

Vlahovic-Chiesa per Allegri

Nessuna novità per Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero affida l’attacco a Chiesa e Vlahovic con Cambiaso e Kostic sulle corsie laterali. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Nicolussi Caviglia con McKennie e Rabiot mezzali mentre in difesa davanti a Szczesny confermati Gatti, Bremer e Alex Sandro.

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Caldirola, Marì, D'Ambrosio; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Kyriakopoulos; Machin, Ciurria; Colpani.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.