Morata si avvicina al Milan? Le parole di Cerezo: "Se vuole andare via, non lo fermeremo"

Prima l’Europeo, poi il mercato. Alvaro Morata può festeggiare il titolo di campione d’Europa da capitano dopo che la sua Spagna ha superato per 2-1 l’Inghilterra nell’ultimo atto della competizione a Berlino. Adesso resta da capire dove il giocatore dell’Atletico Madrid giocherà la prossima stagione. Molto probabilmente sarà il Milan di Paulo Fonseca, alla ricerca di un centravanti che possa sostituire Olivier Giroud.

Le parole di Cerezo

E ascoltando le parole del numero uno dei Colchoneros Enrique Cerezo la possibilità che il giocatore possa lasciare la capitale spagnola è sempre più probabile: "Sembra che se ne vada...- - ha esordito il numero uno biancorosso a Telecinco - secondo quanto dice la stampa. Ci ha detto che restava e ora che se ne va. Non c'è problema, ma Morata è un grande giocatore e una grande persona. Se vuole andare via, nessuno lo fermerà. Né io né l'Atlético".

Il Milan paga la clausola

Ormai il passaggio dell’attaccante spagnolo al Milan sembrerebbe davvero imminente. In queste ora infatti ci sarebbe stato un contatto fra le parti con i rossoneri che dovrebbero pagare la clausola risolutiva da 13 milioni di euro. Per il momento, dopo aver parlato al termine del match contro l’Inghilterra, non ha voluto aprire al suo approdo in Serie A ma certamente la strada sembra essere spianata per l’approdo alla corte di Paulo Fonseca.