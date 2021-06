Moratti: "La situazione dell'Inter è preoccupante. Azionariato popolare? Non è fattibile"

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha rilasciato un'intervista a Il Fatto Quotidiano, parlando anche della situazione societaria dell'Inter: "C'è sicuramente preoccupazione. La proprietà ha costruito una squadra fortissima che ha vinto lo Scudetto, ma poi poi è successo qualcosa di grave in Cina. Zhang sta tentando di tenere l'Inter, ma bisogna capire per quanto tempo. Azionariato popolare? Credo che ci siano tanti tifosi interisti, ma è difficile. Iniziative di questo tipo ci sono anche all'estero, in Germania e in Spagna, ma hanno comunque un'origine politica. Le cifre di cui l'Inter ha bisogno non sono facili da raggiungere, anche se l'iniziativa molto bella".