Mourinho: "A Roma c'è una ossessione per Zaniolo. Non giocherà perché infortunato, stop"

Come stanno i giocatori? E' una delle domande poste in conferenza stampa a José Mourinho, allenatore della Roma che alla vigilia del match contro la Sampdoria - gara valida per la 31esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Per Spinazzola la notizie sono positive, ma sembra che voi state cercando una partita o un momento in cui possiamo dire che lui torna in campo e questo è impossibile. Da troppi mesi non si allena con la squadra, inizierà ora progressivamente. Tutti contenti, il giocatore e lo staff medico: però, tranquilli... Non possiamo né vogliamo dire quando tornerà in campo. Zaniolo è infortunato, è rientrato infortunato dalla Nazionale. E' rientrato giovedì con un problema al flessore e da allora non si è allenato e non è disponibile per domani. Per tutti gli altri nessun problema: Mancini lo sto gestendo, ma è rientrato lunedì e da giovedì si allena con la squadra. Vina e Felix, rientrati ieri, stanno bene".

Come Zaniolo sta vivendo questa fase?

"Non c'è alcuna storia, non gioca perché non è infortunato. Ad Allegri non chiedono perché non gioca Bernardeschi o a Inzaghi perché Dzeko non gioca una partita. Qui c'è una ossessione per la questione di Zaniolo, non gioca solo perché ha un problema al flessore".

