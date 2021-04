Napoli, ADL dopo il successo contro la Sampdoria per 2-0: "Avanti così"

vedi letture

Vittoria in trasferta per il Napoli questo pomeriggio sul campo della Sampdoria per 2-0. Una vittoria, quella di Marassi, che risulta essere la sesta nelle ultime otto giornate di campionato e che lo stesso Aurelio De Laurentiis ha voluto commentare via Twitter con un sintetico: “Avanti così”.