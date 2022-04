Napoli, allenamento sotto gli occhi di De Laurentiis. Elmas è tornato in gruppo

Allenamento mattutino per il Napoli, sotto gli occhi del presidente De Laurentiis che ha seguito da bordo campo tutta la seduta. La squadra dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partite a tema e situazioni tattiche. Elmas ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto personalizzato in campo. Ounas non si è allenato per sindrome influenzale. Lo riporta il club azzurro sul proprio sito ufficiale.