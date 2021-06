Napoli-Basic, accelerata per anticipare la Lazio: pronta un'offerta da 8 milioni più bonus

Un terzino sinistro e un centrocampista centrale: sono queste le priorità di mercato del Napoli. E per la mediana, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta provando ad accelerare i tempi per Toma Basic, sul quale nelle ultime ore è piombata anche la Lazio. Contratto in scadenza tra un anno, il croato è un affare e il club azzurro proverà a portarlo all'ombra del Vesuvio con un'offerta da 8 milioni di euro più bonus legati al rendimento. Pochi in meno rispetto alla richiesta del Bordeaux.