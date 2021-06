Napoli, De Laurentiis: "Non so se basterà vendere un giocatore per ripianare i conti"

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato del mercato che verrà e del modo con cui pensa di poter risanare i conti del club: "Basta vendere un giocatore? Forse non basterà vendere un giocatore. Dovremo vendere quei giocatori che hanno aumentato a dismisura attraverso la loro parte salariale quello che il Napoli non può pagare. Il Covid purtroppo ci ha giocato un brutto scherzo, quello di avere fiducia nelle autorità. Da bravi cittadini. E ne abbiamo pagato le conseguenze. Prima di Draghi, anche in Europa, tutti quanti sono andati a casaccio. Allora noi tutti quanti credevamo che sarebbe potuta finire prima di quanto non è ancora finita. È stato un errore farsi prendere dall'entusiasmo. Magari io un paio di acquisti non li avrei dovuti fare. Mi sarei dovuto dire "calma e sangue freddo, c'è il Covid". Il campionato non significava nulla perché falsato. Io dovevo congelare tutto e arrivare in fondo. Invece da ottimista, ho investito troppi soldi e mentre investivo, dall'altra parte mi telefonavano e mi dicevano che non potevano rispettare i contratti pluriennali che avevo con altre società.