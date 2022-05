Napoli, De Laurentiis pronto ad abbattere i costi. Per Osimhem lo United offre 100 milioni

Raggiunta la Champions League matematicamente, per il Napoli la stagione è sostanzialmente finita e De Laurentiis, scrive La Repubblica edizione Napoli, si sta già dedicando al piano di abbattimento dei costi per la prossima. Uno snellimento che dovrà obbligatoriamente passare per il mercato: per Victor Osimhen si è già fatto avanti il Manchester United con un’offerta da 100 milioni tondi, su Zielinski ha chiesto informazioni il Bayern, su Fabiàn c'è il Real Madrid.