Napoli, De Laurentiis-Spalletti felici e scontenti? Per Gazzetta il rapporto s'è incrinato

Luciano Spalletti dovrebbe restare a Napoli anche il prossimo anno, ma il rapporto con De Laurentiis non è più solido come un tempo. Come scrive La Gazzetta dello Sport il matrimonio fra Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti è in essere e ci si augura che possa continuare, ma alcune frasi dette e ripetute dal presidente, come certi fastidi mostrati dal tecnico, sono lì a far capire che ancora va rinsaldato qualcosa che nell’ultimo periodo si è incrinato.

Anche nella giornata di ieri, il presidente del Napoli ha tenuto a precisare alcuni aspetti: "Spalletti si è fatto una casa qui? No. È lui che deve sentire che Partenope sta sulla sua testa e sulla sua anima. Lasciamolo lavorare. Io per otto mesi non ho voluto rilasciare dichiarazioni perché anche per me c’era la necessità di conoscere l’allenatore e l’uomo. Secondo me il tecnico è formidabile e l’uomo è serio, per cui nulla da obiettare".

Dalle parole pero, si deve passare ai fatti. Come scrive la rosea infatti, dovrà esserci chiarezza sul mercato. Spalletti non sembra avere un buon feeling con Mertens, mentre De Laurentiis è andato a casa del belga per discutere il rinnovo. Discorso simile per Ospina: Spalletti vorrebbe andare avanti con il portiere, ma il rinnovo ancora non è arrivato.