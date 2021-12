Napoli-Empoli, i convocati di Spalletti: confermati i rientri di Anguissa, Insigne e Lozano

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera tra Napoli ed Empoli. E, come pre-annunciato dall'allenatore stesso, tornano Insigne, Anguissa e Lozano. Tutti e tre recuperati, come ormai lo è da tempo Politano, anch'egli ovviamente in lista. Di seguito l'elenco completa.

I convocati azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Juan Jesus, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Ghoulam, Rrahmani, Anguissa, Demme, Elmas, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Petagna, Politano.