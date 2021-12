Napoli-Empoli, le formazioni ufficiali: Spalletti con Ounas e Mertens. Insigne inizia fuori

vedi letture

Alle ore 18 torna in campo il Napoli, che prova a voltare pagina dopo il recente periodo di campionato non esaltante. Proverà a farlo, almeno, visto che al Maradona arriva un Empoli in buona forma e tra le rivelazioni di questo campionato.

Sono state rese note le formazioni ufficiali. Spalletti sceglie come da pronostici Juan Jesus e non Manolas nel quartetto di difesa, a centrocampo c’è Zielinski con Demme, sulla trequarti chance per Ounas mentre Insigne, ancora non al meglio, parte inizialmente in panchina. Preferito Mertens a Petagna come prima punta.

Nell'undici di Andreazzoli qualche sorpresa sparsa: torna Ismajli dal 1' in difesa, a fianco di quel Luperto di proprietà del Napoli, a centrocampo c'è Stulac play con Bajrami dietro gli attaccanti di peso Cutrone e Pinamonti.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Lozano, Ounas, Elmas; Mertens.

Allenatore: Spalletti.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Stulac, Henderson; Bajrami; Pinamonti, Cutrone.

Allenatore: Andreazzoli.