Napoli, Fabian Ruiz: "All'inizio è stata dura fare il regista, ora mi sono abituato e gioco bene"

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro la Roma è intervenuto al microfono di Dazn: "Non so se la Roma è arrabbiata, ma sappiamo che è forte e gioca in casa, con i tifosi della Roma che cantano tutta la partita e saranno con loro. Sarà una partita difficile".

Quest'anno stai giocando da regista. Cos'è cambiato con Spalletti?

"Ha visto che posso fare quel ruolo. All'inizio era un po' complicato per me perché non l'avevo mai fatto, ma ora mi sono abituato, sto giocando bene, così come la squadra. Mi sto trovando molto bene".